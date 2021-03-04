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Spor Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia'ya gidiyor
Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia'ya gidiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, Fenerbahçe'nin 14 yaşındaki yıldız ismi Aziz Eren Balaban'ı transfer etmek için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 15:48:00 - 2021-03-04 15:49:16
Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia'ya gidiyor

Fenerbahçe'nin 14 yaşındaki altyapı oyuncusu Aziz Eren Balaban, İspanyol ekibi Valencia ile İngiliz takımı Fulham'ın radarına girdi. Valencia, genç futbolcunun ailesi ve menajeriyle yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı.

Dikilitaş Spor Kulübü'nde başlayan futbolculuk kariyerini Beşiktaş ardından ise Fenerbahçe altyapısında sürdüren 14 yaşındaki futbolcu, başarılarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

İlk görüşme olumlu

Fenerbahçe U14 takımında gösterdiği performansı ile İspanya ekibi Valencia'nın dikkatini çeken Aziz Eren Balaban için ailesi ve menajeri ile yapılan ilk görüşme ise olumlu sonuçlandı. Valencia'nın haricinde İngiliz ekibi Fulham yetkililerince de izlenen Balaban için her iki kulüpten olumlu raporlar hazırlandı. Gelecek sene oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen iki kulüp, ailesi ve menajerinden dönüş bekliyor.

Öte yandan Dikilitaş Spor Kulübü'nün ardından formasını giydiği Beşiktaş'ın transferi için girişimde olduğunu ve genç futbolcuyu renklerine yeniden bağlamak istediği öğrenildi.

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