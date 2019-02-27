Fenerbahçe'nin yıldızı Hasan Ali Kaldırım: Karius'a kimse kızmasın...

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 3-0 öne geçtiği maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Sarı lacivertli takımda attığı şık golle alkış toplayan Hasan Ali Kaldırım, siyah beyazlılara Loris Karius üzerinden göndermede bulundu. Milli futbolcu, "Karius'a kimse kızmasın. Öyle güzel bir yere gitti ki top, o vuruşta yapacağı bir şey yoktu" dedi.



Sabah Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulunan Hasan Ali Kaldırım, "Ben vurduğum açıdan sanki kalecinin hatası var gibi görmüştüm ilk başta. Ancak sonradan televizyondan izlediğimde Karius'un yapabilecek hiçbir şeyi olmadığını anladım. Top çok güzel yere gitmiş. O vuruşta yapacağı bir şey yoktu. Kadıköy'deki maçta bir şutum direkten dönmüştü. Bir tanesini Karius çıkarmıştı. Bu kez oldu. O da belki çok daha güzel oldu." dedi.

"Zenit maçında sırf ben hatalıymışım gibi eleştirenler oldu''

Sakatlığı olmasına rağmen derbiye çıkmak istediğini belirten Hasan Ali, "Zenit maçında sırf ben hatalıymışım gibi eleştirenler oldu. Bu hareketler onlaraydı. Sakattım ve normalde bu ayakla maça çıkmazdım ama Beşiktaş derbisinde oynamak istedim. Gol de ayrı mutluluk oldu" ifadelerini kullandı.