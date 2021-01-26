Fenerbahçe'nin yeni transferi Szalai'den şok tepki
Fenerbahçe'ye transfer olan Macar stoper Adam Szalai, Beinsports'a tepki gösterdi. Szalai, "Maç hakkında konuşmak istemiyorum. Zaten konuşsak bile yayınlamıyorsunuz" dedi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Macar stoper Adam Szalai de maç sonu Beinsports'a tepki gösteren isimler arasındaydı.
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 3-0 yendiği maçta gösterdiği performansla alkış toplayan yeni transfer Adam Szalai, karşılaşma sonrası adeta ayağının tozuya Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Beinsports'a tepki gösterdi.
Beinsprots ve Fenerbahçe arasındaki gerginliğin kendisine anlatıldığı anlaşılan Macar oyuncu, "Maç hakkında konuşmak istemiyorum. Zaten konuşsak bile yayınlamıyorsunuz." dedi. Szalai'nin bu açıklamaları sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekorları kırdı!