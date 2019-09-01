Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Fenerbahçe'nin yeni transferi 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Luiz Gustavo İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Marsilya'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'yu bugün İstanbul'a getirdi. Sarı-lacivertlilerin deneyimli oyuncuyu öğlen saatlerinde basından gizli olarak getirdiği öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf sonrası 32 yaşındaki futbolcunun İstanbul'da olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin başarılı bir operasyonla İstanbul'a getirdiği oyuncunun forması da sosyal medyada paylaşıldı.

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