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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson Marques'i taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 21:51
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin Brezilya ekibi Gremio'dan transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Jailson, İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki oyuncunun, geçeceği sağlık kontrollerini ardından kendisini sarı lacivertli ekibe bağlayacak resmi sözleşmeye imza atmacak.

22 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Gremio ile 22 resmi maça çıkan ve 2 gol atan Jailson, takımının Libertadores Kupasında çeyrek final oynamasında önemli pay sahibi oldu.

Fenerbahçe, gün içinde yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira'yı bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır." ifadelerini kullanarak transferi resmen duyurmuştu.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 21:51
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  2. Fenerbahçe
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