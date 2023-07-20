  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu sızan toplantıyı ilk defa değerlendirdi!

Cumhuriyet gazetesinde şaşırtan haber

İngiltere'den dikkat çeken açıklama! 'Erdoğan'dan ve Türkiye'den umutluyuz'

Cemal Enginyurt, Mehmet Ağar iddialarına cevap verdi

Citroen fiyatlar artınca son noktayı koydu! 350 bin TL deyip ilk kez paylaştı: Binlerce satıldı, şaşkına çevirdi

Rusya tüm dünyaya ilan etti: Tüm gemiler askeri sayılacak

Danone'nin fabrikası olay oldu, ortalığı karıştırdı! Rusya el koymuştu: şirketin başına bakın kimi atadı

Her anı korkunç! Feci kaza kamerada

Emine Erdoğan'dan açıklama geldi: BAE'de altın değerinde çalışmaları inceledi! Çocuk haklarına vurgu yapıldı

‘Obüs fabrikası Katarlılara satıldı’ deyip ortalığı karıştırmıştı! Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi
Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Yeniakit Publisher
2023-07-20 01:13:00 -
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a iletti.

Fenerbahçe, İtalya'nın Udinese Kulübünde forma giyen Brezilyalı savunmacı Rodrigo Nascimento França'nın (Becao) transferi için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Becao'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Udinese ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Becao'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

Brezilya'nın Bahia ekibinden 2019 yılında Udinese'ye transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde 4 sezon forma giydi.
Sarı lacivertliler, Edin Dzeko, Umut Nayir, Ryan Kent, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Alexander Djiku'nun ardından sezonun 7. transferini yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23