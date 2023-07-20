Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a iletti.
Fenerbahçe, İtalya'nın Udinese Kulübünde forma giyen Brezilyalı savunmacı Rodrigo Nascimento França'nın (Becao) transferi için görüşmelere başladı.
Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Becao'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Udinese ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Becao'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.
Brezilya'nın Bahia ekibinden 2019 yılında Udinese'ye transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde 4 sezon forma giydi.
Sarı lacivertliler, Edin Dzeko, Umut Nayir, Ryan Kent, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Alexander Djiku'nun ardından sezonun 7. transferini yaptı.
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