Fenerbahçe'nin yeni transferi 7 ay sonra futbolu bıraktı

Fenerbahçe U21 takımında forma giyen Andreas Kilit, sağlık nedenlerinden dolayı futbolu bıraktı.

Fenerbahçe'nin Şubat ayında İsveç ekibi Jönköping'den renklerine bağladığı 19 yaşındaki savunma oyuncusu Andreas Kilit, futbolu bıraktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü, oyuncunun sağlık nedenlerinden dolayı bu kararı almak zorunda olduğunu ifade etti.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"BURAYA ANTRENÖR OLARAK DÖNMEK İSTİYOR"

''Fenerbahçe U21 Futbol Takımımızın sporcularından Andreas Kilit'in, sağlık sorunları nedeniyle futbol hayatına bir süre ara vermek zorunda kaldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Fenerbahçe'ye hizmet edememenin mutsuzluğu ile kulübümüze olan aidiyetini 'oyuncu olarak değilse bile mutlaka bir gün antrenör olarak buraya dönmek istediği' sözleriyle anlatan 19 yaşındaki genç oyuncumuza geçmiş olsun diyor; en kısa zamanda futbolcu ya da antrenör olarak yeşil sahalara dönmesini diliyoruz.''