Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut kimdir?

Fenerbahçe Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör olarak Alanyaspor'dan ayrılan Erol Bulut ile anlaştıklarını duyurdu. Fenerbahçe yeni teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabında yeni teknik adam için "Yuvana hoş geldin Erol Bulut" şeklinde paylaşımda bulundu.

Erol Bulut kimdir?

30 Ocak 1975 Almanya doğumlu olan Erol Bulut, futbol kariyerine Almanya'nın Frankfurt şehrinde kurulmuş olan Eintracht Frankfurt spor kulübünün alt yapısında başladı.

Mevkii olarak defans oynayan Erol Bulut 1995 yılında Fenerbahçe ile sözleşme imzalayarak 1999 yılına kadar burada top koşturdu. Daha sonra tekrar eski takımı Eintracht Frankfurt transfer oldu. Almanya'da fazla oynamadan tekrar Türkiye'ye kiralık olarak dönen Erol Bulut, Trabzonspor ve Adanaspor'da oynadı.

2002 yılında Yunanistan spor kulüplerinden Panionios'a transfer olan Erol Bulut, burada birkaç farklı spor kulübünde top koşturduktan sonra yine Yunanistan spor kulübü olan Veria FC'de 2012 yılında futbol kariyerini tamamladı.

Erol Bulut 1994 ile 1997 yılları arasında Türkiye U-21 Milli Takımında ve 1997 yılında da Milli Takımda forma giydi.

2012 yılında Kartalspor ile yardımcı antrenörlüğe başlayan Erol Bulut, 2020 yılı itibariyle Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.