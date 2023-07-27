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Spor Fenerbahçe'nin yeni hedefi ağızları açık bıraktı
Spor

Fenerbahçe'nin yeni hedefi ağızları açık bıraktı

Yeniakit Publisher
2023-07-27 15:25:00 -
Fenerbahçe'nin yeni hedefi ağızları açık bıraktı

Fenerbahçe, Wilfried Zaha’dan çok daha fazla ses getirecek bir transfer yapmak için çalışıyor. Gündeme birçok yıldız isim geldi ancak hiçbirisi Sadio Mane kadar, tam anlamıyla yeri yerinden oynatacak bir oyuncu değildi!..

Sarı-Lacivertliler, Wilfried Zaha’dan çok daha fazla ses getirecek bir transfer yapmak için çalışıyor. Gündeme birçok yıldız isim geldi. Ancak hiçbirisi Sadio Mane kadar, tam anlamıyla yeri yerinden oynatacak bir oyuncu değildi!

Alman ve Fransız medyasında çıkan haberlere göre hem menajerlik şirketi hem de Bayern Münih, Mane’nin Al-Nassr’dan gelen senelik 40 milyon Dolarlık teklifi kabul etmesi için Senegalli futbolcuya baskı yapıyor.

Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferinde ısrarcı Herkes ikna etmeye çalışıyor...

Bayern Münih, sadece 1 sezon önce 32 milyon Euro’ya Liverpool’dan transfer ettiği ve performansından memnun olmadığı 31 yaşındaki oyuncuyu, bunun biraz daha üzerinde bir bedelle Al-Nassr’a göndererek kâr etme peşinde.

Ancak daha önce Al-Hilal ve Al Ittifak’ın tekliflerini geri çeviren Sadio Mane’nin Suudi Arabistan’a transfer olmak istemediği belirtildi. Senegalli yıldızın, Şampiyonlar Ligi’ni bir kez daha kazanmayı denemek için Bayern Münih’te en az bir sezon daha kalmayı planladığı belirtildi.
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Alman ve Fransız medyasında çıkan haberlerde, Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü oyuncuyla ilgili henüz bir girişimi olmadığı ancak durumu yakından takip ettiği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler, ağustos ayının sonuna kadar bekleyerek, transfer için bir fırsat çıkması halinde tüm imkanlarını Mane için seferber edebilir.

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