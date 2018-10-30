Fenerbahçe'nin yabancı hoca adayı açıklandı!

Fenerbahçe'de Phillip Cocu ile yolları ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarına devam ederken Fransız çalıştırıcı Laurent Blanc ile ilgili gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Laurent Blanc mı olacak?

Phillip Cocu ile yolları ayıran ve cuma günü oynanacak Galatasaray maçına yeni hocayla çıkmak için görüşmeleri hızlandıran Fenerbahçe'de bir numaralı adayın Laurent Blanc olduğu iddia edildi.



Öncelikli olarak yabancı mı, yerli mi sorusunun yanıtını belirleyecek ve ona göre hareket edecek. Hızlı karar verip bir kez daha hata yapmaktan çekinen sarı-lacivertlilerin yabancı hoca için favorisi Laurent Blanc. Fransa'nın önemli hocalarından biri olan Laurent Blanc'ın Damien Comolli ile iyi ilişkileri bulunuyor.

Laurent Blanc'ın başarıları

Blanc, 2012 yılında milli takımdaki görevinden ayrıldı. 2013 yılında Fransa'nın güçlü ekiplerinden Paris Saint Germain'in başına geçmiş takımın başında olduğu dönemde 4 Fransa ligi Şampiyonluğu yaşadı. Comolli'nin Sportif Direktör olmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında yer almış ancak bu durum gerçekleşmemişti. (Vatan)