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Spor Fenerbahçe'nin UEFA'daki muhtemel rakipleri belli oldu
Spor

Fenerbahçe'nin UEFA'daki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turundan katılacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 11:26:00 - 2021-05-19 11:39:30
Fenerbahçe'nin UEFA'daki muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı almasının ardından Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesi kesinleşti. Sarı lacivertli ekip, turnuvaya play-off turundan dahil olacak. İşte karşılaşması muhtemel rakipleri...

Süper Lig'de geride kalan sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Avrupa Ligi biletini aldı. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşması muhtemel 3 rakibi kesinleşti. 

Muhtemel rakipleri

Sarı lacivertli takımın kesinleşen 3 muhtemel rakibi Hollanda'dan AZ Alkmaar, Danimarka'dan Randers, Ukrayna'dan Zorya Luhansk oldu. Avusturya ve Belçika Ligi'ni 3. sırada bitirecek takım da Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasına girecek. Avusturya Bundesliga'da Sturm Graz, Rakip Wien ya da LASK Linz'in 3. olma şansı bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda elenecek 6 takım ve Avrupa Ligi 3. turunu geçen 8 takım da Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden olacak.

Tek eleme oynayacak olan Fenerbahçe, turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

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