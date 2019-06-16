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Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı! "Eski başkan Aziz Yıldırım..."

Süper Lig'de son yıllarda beklediğini bir türlü bulamayan Fenerbahçe'de gerçekleşen Olağan Mali Genel Kurul'da kulüp borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin TL olduğu açıklandı.

16 Haziran 2019 Pazar 15:02
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı! "Eski başkan Aziz Yıldırım..."

Fenerbahçe'de gerçekleşen Olağan Mali Genel Kurul'da, kulüp borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin TL olduğu açıklandı.

Geçen sene en yüksek katılımlı genel kurul yaptıklarını hatırlatan Ali Koç, "20 sene sonra yönetim değişti. Bu senenin mali genel kuruluna hazırlanırken 2018'in ibrası nasıl olacak diye konuyu ele alırken yaptığımız görüşmeler sonrasında geçen senenin son 4 ayının ibra edilmemesi konuşuldu. Biz acaba bu senenin tümünü mü yoksa bir bölümünü mü oylamamız gerekiyor diye Vefa Bey ile konuştuk. İkiye bölelim dedik. Eski yönetimin ibra edilmemesi ile ilgili bir polemik oldu ancak bu konu teknik bir konudur.  Geçen sene yapılan ibranın yeterli olduğunu uygun gördük. Sayın başkanımız Aziz Yıldırım da aynı düşüncelere sahip olmuş. O da bize bu konu ile ilgili mektup yolladı. Dernekler kanununa göre 3 ay bir itiraz söz konusu. Dolayısıyla geçen senenin ibrası kabul görmüştür ve bugünkü gündemden çıkaracağız. A.Ş'de mevzuat ayrıdır derneklerde ayrıdır. Herhangi bir usulsüzlük, yanlışlık olmadığı taktirde teamül ibra üzerinedir. Neticede ibrayı etkileyecek bir şey söz konusu değildir" dedi.

"Fenerbahçemizin mahkeme kapılarında olmaması bir gelenektir"

Derneklerin yapısı ile ilgili bilgiler veren Ali Koç, "15 asil 7 yedek üye var. Yedek üyelerin bir kısmı çok faaldir, bir kısmı günlük kararlarda rol alır. Fenerbahçemizin mahkeme kapılarında olmaması bir gelenektir. Buradaki ana amaç 2018'in tümünü bir şekilde ibra edip zabıtlara geçirmekti. Avukatlarla da yaptığımız görüşmeler sonrasında geçen senenin ibrasını kabul ediyoruz. Burada önemi olan tekniğin yanı sıra gönüllerde olandır. İnşallah kulübümüz için faydalı bir toplantı olur" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 15:10
  1. Süper Lig
  2. Fenerbahçe
  3. Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu
  4. toplam borç
  5. futbol
  6. Ali Koç
  7. Aziz Yıldırım

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