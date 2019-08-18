Fenerbahçe'nin sezon öncesi performansı





İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu sahasında Gazişehir Gaziantep maçıyla açacak Fenerbahçe, sezon öncesinde toplam 8 hazırlık maçı yaptı.

İlk mücadelesini Boluspor'a karşı veren Fenerbahçe, rakibini Victor Moses ve Tolga Ciğerci'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Daha sonra geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'e düşen Bursaspor ile karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini yeni transferi Vedat Muric'in iki golüyle geçmeyi başardı.

Fenerbahçe, Boluspor ve Bursaspor maçlarının ardından Almanya'nın Wolfsburg ve Hertha Berlin ekipleriyle karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Wolsburg ile 1-1 berabere kalırken, Hertha Berlin'e 2-1 yenildi. Wolfsburg ağlarını yine Vedat Muric ile sarsan Fenerbahçe, Hertha Berlin karşısındaki tek golüne ise bir başka yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh ile ulaştı.





- Audi Kupası'nda Bayern Münih ve Real Madrid ile karşılaştı





Fenerbahçe, sezon öncesi en önemli sınavlarını Audi Kupası'nda verdi.

Sarı-lacivertliler, İngiltere'den Tottenham, İspanya'dan Real Madrid ve Almanya'dan Bayern Münih'in katıldığı turnuvada, Alman ve İspanyol temsilcileriyle karşılaştı.

İlk maçına Bayern Münih karşısında çıkan Fenerbahçe, rakibine 6-1 yenilirken gösterdiği kötü performansla olumsuz sinyaller verdi. Alman ekibi karşısında ilk yarıda 5-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, tek golünü bir diğer yeni transferi Max Kruse'nin ayağından buldu.

Fenerbahçe, 5-3 yenildiği Real Madrid maçında ise Bayern Münih maçının aksine, daha iyi bir performans gösterdi. Sarı-lacivertlilerde bu maçta goller yeni transfer Garry Rodrigues ile Nabil Dirar ve Ozan Tufan'dan geldi.





- Cagliari maçı Kadıköy'de oynandı





Yurt içi ve yurt dışı kamplarının ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe, seyircisi önünde bu sezonki ilk maçına Cagliari karşısında çıktı.

Bu karşılaşmada rakibiyle 2-2 berabere kalan sarı-lacivertlilerde, golleri yeni transfer Emre Belözoğlu ile Ozan Tufan kaydetti.

Fenerbahçe, son hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a karşı oynarken, rakibine 2-1 yenildi. Bu maçta sarı-lacivertlilerin tek golü Max Kruse'den geldi.





- Fenerbahçe'de savunma alarm verdi





Fenerbahçe savunması, hazırlık maçlarında yaptığı hatalarla dikkati çekti.

Geçtiğimiz sezon takımın stoper ikilisinde çoğunlukla görev alan Martin Skrtel ve Roman Neustaedter'in sözleşmelerinin bitmesinin ardından 2 oyuncuyla da yollarını ayıran Fenerbahçe, bu isimlerin yerlerini hazırlık maçları sürecinde dolduramadı.

Karşılaşmaların genelinde orta saha oyuncusu Jailson'u stoperde oynatmak zorunda kalan teknik direktör Ersun Yanal, bu oyuncunun yanında Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Okan Turp ve Diego Reyes'e görev verdi.





- 8 maçta 18 gol yedi





Fenerbahçe, oynadığı 8 hazırlık maçında 18 gol yedi.

Sarı-lacivertliler, Boluspor ve Bursaspor maçlarında kalesini gole kapatmayı başarırken, diğer 6 karşılaşmanın tamamında gole engel olamadı.

Fenerbahçe'de bu maçlarda kalede yeni transfer Altay Bayındır ile Harun Tekin değişerek görev aldı.





- Vedat Muric beğeni topladı





Fenerbahçe'de yeni transferlerden Vedat Muric, gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarları mutlu etti.

Transfer sürecinin en çok konuşulan isimlerinden olan ve transferi uzun süre kamuoyunu meşgul eden Kosovalı santrfor, hazırlık sürecinde attığı gollerle dikkati çekti.

Bursaspor ve Wolfsburg maçlarında toplam 3 gol kaydeden Vedat, hücumda arkadaşlarına yaptığı asistler ve gösterdiği performansla beğeni topladı.





- Goller yeni transferlerden





Fenerbahçe'de hazırlık döneminde gollerin büyük bölümü yeni transferlerden geldi.

Sarı-lacivertliler, hazırlık maçlarında rakip fileleri 13 kez havalandırırken, bu gollerin 8'ine yeni transferler imza attı.

Fenerbahçe'de 3 gol kaydeden Vedat Muric, hazırlık döneminde en çok gol bulan isim olurken, yeni transferlerden Max Kruse 2, Garry Rodrigues, Allahyar Sayyadmanesh ve Emre Belözoğlu birer gol kaydetti.

Öte yandan geçen sezon kiralık olarak Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan da hazırlık sürecinde attığı 2 golle ön plana çıktı.

Fenerbahçe'de diğer goller ise geçen sezon kadroda bulunan Victor Moses, Tolga Ciğerci ve Nabil Dirar'dan geldi.