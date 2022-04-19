Fenerbahçe’nin savunma subabı sezon sonu gidebilir!

Avrupa kulüpleri, Fenerbahçe’nin yıldızlarının peşini bırakmıyor. İtalya'nın ekibi Torino takımdan ayrılacak yıldızının yerini Attila Szalai ile doldurmak istiyor.

Torino, Bremer'in yerine Szalai'yi istiyor

Son olarak Serie A ekibi Torino, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai için harekete geçti. İtalyan ekibinin en önemli isimlerinden biri olan savunma oyuncusu Bremer, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Bordo-Beyazlılar’ın, Brezilyalı yıldızın yerini doldurmak için düşündüğü ilk isimlerden birinin Szalai olduğu öne sürüldü.

Teklif 15 Milyon Euro ama Fenerbahçe 20 milyon Euro istiyor

24 yaşındaki Attila Szalai bu sezon özellikle son haftalarda ilk 11’deki yerini kaybetti. Yönetimin de bu yaz döneminde Kim Min-Jae yerine ilk etapta 24 yaşındaki oyuncuyu satmaya sıcak baktığı kaydedildi. Torino’nun yıldız futbolcu için ilk teklifinin 15 milyon euro olması bekleniyor. Fenerbahçe’nin ise kapıyı 20 milyon eurodan açacağı öğrenildi. İtalyan ekibi, Bremer’in satacağı rakama göre teklifini daha da artırabilir.

Attila Szalai'nin performansı

24 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 30 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.