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Spor Fenerbahçe'nin rakibi Maribor oldu
Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Maribor oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-04 01:31:00 -
Fenerbahçe'nin rakibi Maribor oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin yeni rakibi belli oldu. Differdange'yi 4-3'lük skorla eleyen Maribor, Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak. Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Maribor ile mücadele edecek.

2. ön eleme turunda Zimbru'yu toplamda 9-0'lık skorla eleyen temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu.

Rakip Maribor

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi, Differdange'yi uzatma dakikalarda eleyen Maribor oldu.

İlk maç 10 ağustos'ta

2. ön eleme turunda Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe, Maribor eşleşmesinin ilk maçını 10 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynarken, rövanş mücadelesini ise 17 Ağustos'ta Slovenya'da oynanacak.

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