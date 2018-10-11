THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Fenerbahçe'nin misafiri Herbalife Gran Canaria

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın sahasında İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımıyla mücadele edecek.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:32
Fenerbahçe'nin misafiri Herbalife Gran Canaria

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te oynanacak karşılaşma beIN Sports3 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı yayınlanacak. Bu sezon THY Avrupa Ligi öncesinde 2 resmi karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'e 65-62 mağlup oldu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne ise derbiyle başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-73 mağlup etti.

Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde son dört yılda Dörtlü Final oynamayı başardı.

Bunların üçünde finale çıkmayı başaran sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da düzenlenen organizasyonda kupayı müzesine götürdü. Geçen sezon ligde şampiyonluğa ulaşan, THY Avrupa Ligi'nde de final oynayan sarı-lacivertliler, transfer döneminde Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de Joffrey Lauvergne dört sezon sonra ilk kez bu kulvarda forma giyecek. Tyler Ennis de kariyerinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

THY Avrupa Ligi'nin yeni temsilcisi Herbalife Gran Canaria kadrosunda önemli bir revizyona gitti. Zorlu sezon öncesinde birçok yeni ismi kadrosuna kadar İspanyol temsilcisi, başantrenörlük pozisyonuna ise Salva Maldonado'yu getirdi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:32
  1. İstanbul
  2. fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriyeli kadının katili öz amcası çıkmıştı... Mahe-kemede bakın ne dedi
    1. Suriyeli kadının katili öz amcası..
    2. Ahlaksız dizilere kim dur diyecek?
    3. Yenibosna’da unutulan ceketten 10 bin..
    4. Cari işlemler dengesi belli oldu
    5. Diyarbakır’da 16 sığınak ve 3 barınak..
    6. Nar fiyatı bu yıl üreticisini sevindirdi
    7. Makine ihracatı eylülde 12,4 milyar..
    8. Altının gramı 232 lira seviyelerinde..
    9. Amerika Elçiliğinin yeni adresi..
    10. Fenerbahçe'nin misafiri Herbalife Gran..
    11. Kaç Çarşamba geçti, hatırlıyor musun..
    12. Rusya’dan kırmızı et ithalatına..
    13. Tunceli merkezli FETÖ/PDY operasyonu:..
    14. Türk Telekom’dan mobil bilgi yarışması
    15. Beşiktaş'a üzücü haber! Ljajic...
    16. Borsa piyasaya düşüşle başladı
    17. Tosyalı Holding’in yeni durağı Senegal
    18. Instagram'da yenilik! Bu ayarı hemen..
    19. Ekonomi Politikaları Kurulu mesaisine..
    20. Kritik veri açıklandı, dolar 6 TL'nin..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?