Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi sonrası Bild, Türkiye Kupası'nın internet yayın hakkını aldı
Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i transfer etmesinin ardından Almanların dünyaca ünlü yayın organı Bild, Ziraat Türkiye Kupası'nın internet yayın haklarını satın aldı.
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi Almanya'da da etkisini göstermeye başladı. Alman Bild, Ziraat Türkiye Kupası'nın internet yayın haklarını satın aldı.
Dünyaca ünlü Alman yayın organı, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe- Başakşehir ve Galatasaray- Antalyaspor maçlarını yayınlayacak.
Maçlar 9-10-11 Şubat tarihlerinde
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları 9-10-11 Şubat tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe-Başakşehir maçı salı günü 20:45'te, Galatasaray- Alanyaspor maçı ise çarşamba günü 20:45'te başlayacak.