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Gündem Dehşet: Yaptığı işin parasını istedi, öldürüldü
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Dehşet: Yaptığı işin parasını istedi, öldürüldü

Yeniakit Publisher
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Dehşet: Yaptığı işin parasını istedi, öldürüldü

Gaziantep’te bir fabrikaya boya yapmak için çağrılan ve iş sonunda 20 bin liralık ödemesini isteyen boyacı ustası, tartıştığı işyeri sahipleri tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Dehşet olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi kırsal Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Bir fabrikada boyama işi yapan yabancı uyruklu 32 yaşındaki 4 çocuk babası Bedri Koca, işin tamamlanmasının ardından 20 bin liralık ödemesini istedi. Bir süre ödemesini alamayan ve bu nedenle son görüşmede alacaklılarıyla tartışan Bedri Koca, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Koca, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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