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Fenerbahçe'nin konuğu MKE Ankaragücü

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 5. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, iç saha maçlarını oynadığı Ülker Stadı'nda çıktığı son 14 lig müsabakasında mağlubiyet yaşamadı.

20 Eylül 2019 Cuma 10:59
Fenerbahçe'nin konuğu MKE Ankaragücü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İlk 2 maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 2 müsabakada ise galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertliler, 5. hafta öncesinde topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Moses ile Mauricio Isla, son yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.Emre Belözoğlu ileHasan Ali Kaldırım ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Bu oyuncuların MKE Ankaragücü karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Kadıköy'de 14 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 14 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 14 maçta 8 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı.

Fenerbahçe, teknik direktör ErsunYanal yönetiminde ise Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 29 lig maçında 21 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.

Altay Bayındır, eski takımına karşı

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, forma giymesi halinde yarın eski takımı MKE Ankaragücü'ne karşı mücadele edecek.

Sarı-lacivertli takımın bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda görev yapan 21 yaşındakifile bekçisiMKE Ankaragücü'nün altyapısından yetişti. Altay Bayındır, sezon başında başkent ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 10:59
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  2. Sarı-lacivertli ekip
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