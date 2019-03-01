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Fenerbahçe'nin konuğu Çaykur Rizespor

- Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Rize ekibiyle sahasında karşılaşacak

01 Mart 2019 Cuma 10:04
Fenerbahçe'nin konuğu Çaykur Rizespor


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Süper Lig'de geçen hafta ilk yarısını 3-0 kaybettiği Beşiktaş derbisinden 3-3'lük sonuçla ayrılarak moral kazanan sarı-lacivertliler, 3 haftalık galibiyet hasretine Rize ekibi karşısında son vermeye çalışacak.

Fenerbahçe, ligin 24. haftasına 25 puanla 14. sırada girdi.

İkinci yarının flaş ekibi Çaykur Rizespor ise Kadıköy'e son 6 maçta aldığı 5 galibiyet moraliyle geliyor. Okan Buruk yönetimindeki Karadeniz temsilcisi, ligin ikinci yarısında oynadığı 6 maçı da kaybetmezken topladığı 16 puanla üst sıralara tırmandı. Çaykur Rizespor, 24. hafta sonunda 28 puanla 12. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Çaykur Rizespor, 3-0 kazanmıştı.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.


- Sadık Çiftpınar cezalı


Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı olan Sadık Çiftpınar, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Sadık'ın yerine bir diğer transfer Serdar Aziz'e ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde uzun süredir sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ile Oğuz Kağan Güçtekin de Çaykur Rizespor karşısında oynayamayacak.

Öte yandan Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.


- 2000. maça çıkacak ilk takım olacak


Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 2000. maça çıkan ilk takım olacak.

Ligin 61 sezonunda da yer alan Fenerbahçe, Galatasaray'la birlikte en fazla maça çıkan takım konumunda. Sarı-lacivertliler, bu hafta maçını Galatasaray'dan önce oynayacağı için 2000. karşılaşmaya ulaşan ilk takım olarak tarihe geçecek.


- Okan Buruk, Fenerbahçe'ye "ters" geliyor


Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar Fenerbahçe'ye karşı son 4 karşılaşmayı da kazandı.

Geçen sezon Akhisarspor'un başındayken ligdeki iki maçı da kazanarak Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de takımıyla sarı-lacivertlileri mağlup etti.

Bu sezon da Çaykur Rizespor'un başında çıktığı ilk maçta Fenerbahçe'ye karşı Okan Buruk, 3-0'lık galibiyetin mutluluğunu yaşadı.



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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:04
  1. 24. hafta
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  3. Fenerbahçe
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