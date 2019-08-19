Fenerbahçe’nin ilk golü Moses’tan Fenerbahçe’de 2019-2020 Sezonu’nun ilk golü Victor Moses’tan geldi.

Fenerbahçe’de 2019-2020 Sezonu’nun ilk golü Victor Moses’tan geldi.

Süper Lig’in yeni sezonunun ilk maçında evinde Gazişehir Gaziantep’i ağırlayan Fenerbahçe’de sezonun ilk golü Victor Moses’tan geldi. 5. dakikada Emre’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Max Kruse’a yapılan müdahale sonrasında yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler bu pozisyonu penaltı olarak değerlendirirken topun başına Moses geldi. 7. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Nijeryalı futbolcu Fenerbahçe adına sezonun ilk golünü atmış oldu.

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