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Fenerbahçe'nin gündeminde olan Sampaoli, Santos ile anlaştı

Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Arjantinli teknik adam Sampaoli, Brezilya Ligi ekiplerinden Santos ile anlaşmaya vardı.

13 Aralık 2018 Perşembe 23:06
Fenerbahçe'nin gündeminde olan Sampaoli, Santos ile anlaştı

Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Santos, Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli ile anlaştıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 58 yaşındaki Sampaoli ile 2019 sezonu için anlaşmaya varıldı.

Güney Amerika'da birçok kulüp çalıştırdıktan sonra 2012-2016 yıllarında başına geçtiği Şili Milli Takımı ile 2015 Copa America'yı kazanan Sampaoli, sonrasında İspanyol kulübü Sevilla ve Arjantin Milli Takımı'nda görev aldı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 23:06
  1. Fenerbahçe
  2. Sevilla
  3. Amerika
  4. Güney Amerika
  5. Brezilya
  6. Şili
  7. Arjantin
  8. Sampaoli
  9. Brezilya Ligi

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