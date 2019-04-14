Fenerbahçe'nin golünde faul tartışması! Derbide Fenerbahçe'nin Eljif Elmas ile attığı golde Video Yardımcı Hakem incelemesi yapıldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın 73. dakikasında Fenerbahçe'nin Eljif Elmas ile attığı golde Video Yardımcı Hakem incelemesi yapıldı.



Eljif Elmas'ın golünden önce Dirar ile Feghouli arasındaki pozisyonda Dirar'ın Feghouli'ye faul yaptığı itirazları üzerine pozisyonu inceleyen VAR Hakemi Bülent Yıldırım bir süre hakem Ali Palabıyık ile temasta kaldı.



Pozisyonun incelenmesinin tamamlanmasının ardından hakem Ali Palabıyık kararını değiştirmedi ve Eljif Elmas'ın attığı golü verdi. Palabıyık'ın kararının ardından Galatasaraylı futbolcular yoğun itirazlarını sürdürdü.

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