Fenerbahçe'nin golcüsü takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Michael Frey ile sezon sonu yollarını ayıracağı öğrenildi.23 Şubat 2019 Cumartesi 12:54
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Michael Frey ile sezon sonu yollarını ayıracağı belirtildi.
“Bizimle olan bağları zayıflamıştır” ve “kullanmayacağım. Tereddütlerimiz var” demesine rağmen Ersun Yanal, Islam Slimani’ye Zenit karşısında şans tanırken, Michael Frey’i bir kez daha düşünmedi. Yanal’ın Ermenistan’dan transfer teklifi alan Frey’in kiralanmasına sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
Fotospor
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