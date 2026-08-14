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Spor Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği deplasmanı kamp kadrosu eksiklerle sarsıldı! Yıldız isimler kafilede yok!
Spor

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği deplasmanı kamp kadrosu eksiklerle sarsıldı! Yıldız isimler kafilede yok!

Yeniakit Publisher
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Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği deplasmanı kamp kadrosu eksiklerle sarsıldı! Yıldız isimler kafilede yok!

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Romelu Lukaku’nun yanı sıra sakat ve cezalı oyuncular kafileye dahil edilmedi.

Süper Lig’in ilk haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olacak Fenerbahçe’nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Romelu Lukaku’nun yanı sıra sakat ve cezalı oyuncuların da aralarında bulunduğu çok sayıda isim kafilede yer almadı. Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında yarın akşam Gençlerbirliği’ne konuk olacak Fenerbahçe’nin kamp kadrosu açıklandı. Fenerbahçe’nin açıkladığı listede yeni transfer Romelu Lukaku yer almıyor.

Kırmızı kart cezalısı Ederson ile sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Jayden Oosterwolde de Gençlerbirliği maçı kafilesine dahil edilmedi.

HANGİ İSİMLER KADRODA YOK?

Cengiz Ünder, Anthony Musaba, Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Çağlar Söyüncü, Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Ognjn Mimovi ve Sidiki Cherif de kafilede bulunmayan diğer isimler oldu.

 

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