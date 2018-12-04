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Fenerbahçe'nin genç yıldızına dünya devi Real Madrid talip oldu!

Fenerbahçe'de top koşturan Türk asıllı Makedon futbolcu Eljif Elmas'a İspanya'nın dev kulübü Real Madrid'in talip olduğu iddia edildi.

04 Aralık 2018 Salı 14:08
Fenerbahçe'nin genç yıldızına dünya devi Real Madrid talip oldu!

Fenerbahçe'de forma giyen Türk asıllı Makedon futbolcu Eljif Elmas, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Makedon basını genç futbolcu ile en ciddi ilgilenen kulübün Real Madrid olduğunu belirtti.

Real Madrid yakın takibe aldı!

Makendon basınından Ekipa'nin haberine göre Fenerbahçeli Eljif Elmas ile ilgilenen kulüplerin sayısı arttı. Real Madrid,

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:08
  1. Fenerbahçe
  2. Eljif Elmas
  3. Real Madrid
  4. İspanya
  5. Manchester City
  6. PSG
  7. Borussia Dortmund
  8. Roma
  9. Makedonya

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