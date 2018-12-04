Fenerbahçe'nin genç yıldızına dünya devi Real Madrid talip oldu!

Fenerbahçe'de forma giyen Türk asıllı Makedon futbolcu Eljif Elmas, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Makedon basını genç futbolcu ile en ciddi ilgilenen kulübün Real Madrid olduğunu belirtti.

Real Madrid yakın takibe aldı!

Makendon basınından Ekipa'nin haberine göre Fenerbahçeli Eljif Elmas ile ilgilenen kulüplerin sayısı arttı. Real Madrid,