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Spor Fenerbahçe'nin eski yıldızının düştüğü hale bak! Gol krallığından... Hedef aldı!
Spor

Fenerbahçe'nin eski yıldızının düştüğü hale bak! Gol krallığından... Hedef aldı!

Yeniakit Publisher
2023-08-06 12:16:00 -
Fenerbahçe'nin eski yıldızının düştüğü hale bak! Gol krallığından... Hedef aldı!

Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya ekibi Internacional'ın yolunu tutan Ekvadorlu yıldız Enner Valencia burada şu ana dek umduğunu bulamazken, son oynanan Corinthians maçının sonunda yumruk yumruğa kavga etti.

Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya ekibi Internacional'ın yolunu tutan Ekvadorlu yıldız Enner Valencia burada şu ana dek umduğunu bulamazken, son oynanan Corinthians maçının sonunda yumruk yumruğa kavga etti. İşte o anlar...

Fenerbahçe'de geçirdiği müthiş sezonun ardından Dünya Kupası'ndaki performansıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ekvadorlu yıldız Enner Valencia, Sarı-Lacivertliler'e veda ederek Brezilya ekibi Internacional'ın yolunu tutmuştu.

Şu ana kadar yeni takımıyla ligde 5 maça çıkan 33 yaşındaki yıldız gol suskunluğunu henüz bozamazken, ilk 5 maçın beklentilerin altında kalmıştı.

Brezilya temsilcisinde ilk 4 maçta toplam 307 dakikada süre alan Valencia, rakip kaleye sadece 4 şut yollayabildi. Internacional taraftarları, yıldız futbolcuyu şimdiden eleştirmeye başladı.

Ligde Corinthians maçının sonunda Valencia saha kenarında takımın yıldızlarından Luiz Adriano ile tartıştı. Maç sonu kendisini tebrik için giden takım arkadaşı Adriano'ya bir şeyler söyleyen Valencia tartışmayı alevlendirdi. Daha sonrasında Valencia'nın yanına giden Adriano'yu kendi takım arkadaşları sakinleştirdi.
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Adriano ile tartışmanın yatıştırılmasının ardından tünelin yolunu tutan Valencia bu sırada kendisine bir şeyler söyleyen Internacional futbol direktörü Magrao için geri döndü. Ekvadorlu yıldız üzerine yürüdüğü Magrao'yu elleriyle itti. Takımın diğer personelleri araya girerek olayın büyümesini engelledi. Oldukça sinirli olan Valencia tartışmayı sürdürdü.

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