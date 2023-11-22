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Spor Fenerbahçe'nin eski yıldızına Galatasaray kancayı taktı
Spor

Fenerbahçe'nin eski yıldızına Galatasaray kancayı taktı

Yeniakit Publisher
2023-11-22 10:14:00 -
Fenerbahçe'nin eski yıldızına Galatasaray kancayı taktı

Fernando Muslera'nın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması sebebiyle alternatif isimlere yönelen Galatasaray'ın gündemine Altay Bayındır geldi. Detaylar haberimizde...

Galatasaray sezon sonunda sürpriz bir hamle gerçekleştirebilir. Sarı-kırmızılı kulüpte yıllardır görev yapan, sayısız kupa kazanan Fernando Muslera'nın kontratı sezon sonu bitiyor.

Performansı şu anda iyi olan Uruguaylı eldiven hakkında karar sezon sonu verilecek. Bu seviyesini korursa 1+1 yıllık yeni kontrat önerilmesi gündemde. Ancak oyunu düşerse alternatif isimler değerlendirmeye alınacak. Bunlardan biri de Fenerbahçe'nin eski kalecisi Altay Bayındır.

TEKLİFE SICAK YAKLAŞACAK

Manchester United'da Andre Onana'nın arkasında bekleyen ve şu ana kadar hiç şans bulamayan milli eldivenin sarı-kırmızılılardan gelecek olası bir teklife sıcak yaklaşacağı tahmin ediliyor. Galatasaray bu konudaki kararını sezon sonu verecek. Altay Bayındır alternatifler arasında önde.

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