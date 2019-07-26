Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Ribas'ın futbol hayatı bitebilir!
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Ribas talihsiz bir sakatlık yaşadı. Flamengo takımında top koşturan 34 yaşındaki Diego Ribas'ın ayağı kırıldı.26 Temmuz 2019 Cuma 12:42
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Diego Ribas, Libertadores Kupası'nda dün oynanan Emelec mücadelesinde ayağına aldığı darbe sonrası sakatlandı.
Kariyerinde iki sezon Fenerbahçe forması giyen 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Diego Ribas, dün oynanan Emelec mücadelesinde talihsiz bir an yaşadı.
Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası ayağı kırılan tecrübeli oyuncu, acı içerisinde kıvrandı.
Futbol hayatı bitebilir
Diego'nun kariyerine devam etmesinin oldukça zor olduğu ifade ediliyor.
Tekerlekli sandalye ile taşındı
Sakatlık sonrası müdahale edilen Diego staddan tekerlekli sandalye ile çıkarıldı.
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