Fenerbahçe'nin Avusturya kampı - Sarı-laciverti takım Avusturya kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi



GRAZ (AA) - Yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya'ya gelen Fenerbahçe bu ülkedeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman yoğun yağış altında gerçekleştirildi. İlk 20 dakikası basına açık yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına açık kısmı koşu ve pas çalışması ile devam etti. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

- Kaleci Altay ilk kez eldiven ile çalıştı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden kaleci Altay Bayındır, elindeki atelin çıkmasından sonra sarı-lacivertli takımda ilk kez eldivenlerini giyerek çalıştı. Altay'ın sağ el parmağındaki sakatlık nedeniyle eline atel takılmış ve bu üç gün önce çıkartılmıştı.

- İlk hazırlık maçı yarın

Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampında ilk hazırlık maçını yarın oynayacak. Fenerbahçe, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg ile Franz Fekete Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.



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