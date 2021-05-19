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Spor Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri kimler?
Spor

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri kimler?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri | Süper Lig’i 3.sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek. Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 11:50:00 -
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri kimler?

Beşiktaş sezonu çifte kupayla tamamladı. Siyah-Beyazlıların kupa zaferinin ardından Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek takımlar da belli oldu.

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile ikinci Galatasaray, Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla lig üçüncüsü Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak. Lig dördüncüsü Trabzonspor ile beşinci Demir Grup Sivasspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu mu?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri kimler?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-off turunda mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin muhtemel üç rakibi ise belli oldu. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki üç muhtemel rakibi Hollanda'dan AZ Alkmaar, Danimarka'dan Randers, Ukrayna'dan Zorya Luhansk oldu. Avusturya ve Belçika Ligi'ni 3. sırada bitirecek takım da Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasına girecek. Avusturya Bundesliga'da Sturm Graz, Rakip Wien ya da LASK Linz'in 3. olma şansı bulunuyor. 

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