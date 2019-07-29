Fenerbahçe’nin Audi Cup kadrosu belli oldu Almanya’da, Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham’ın katılacağı Audi Cup’ta mücadele edecek olan Fenerbahçe’nin turnuva kadrosu belli oldu.

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