Fenerbahçelileri yıkan istatistik sonuçları geldi... Son 10 yılda böylesi olmamıştı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe yenilgisi sonrası, "Girdiğiniz pozisyonları atamazsanız ne kadar topu ayağınızda tuttuğunuzun önemi yok" ifadelerini kullandı. Bulut'un sözleri akıllara sarı-lacivertlilerin pozisyonları gole çevirme başarısını getirdi.

Geride kalan haftalarda girdiği 497 pozisyonun 47'sini gole çeviren Fenerbahçe, yüzde 9,5'lik başarı yakalarken, aslında bu yüzde sarı-lacivertli ekibin son 10 yılının en kötü performansı oldu. Samatta, Cisse gibi önemli gol ayaklarına sahip olmasına rağmen pozisyonları değerlendirmekte zorlanan Kanarya'nın karnesi, bir senede yüzde 14,3'ten 9,5'e (yüzde 50,5'lik düşüş) geriledi.

Girdiği gol pozisyonlarını değerlendirmekte zorlanan Fenerbahçe, ulaştığı %9,5'lik yüzdesiyle de ancak ligde 6. sırada yer alabildi. G.Saray'ın % 11.5'lik karnesiyle ilk sırada olduğu listede Göztepe 11.4 ile ikinci, Beşiktaş 11.2 ile üçüncü, Gaziantep FK 10,9 ile dördüncü durumda.

Kaynak: Sabah