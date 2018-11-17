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Fenerbahçeli yıldıza Fatih Terim vetosu! Florya'nın kapısından dönmüş

Fenerbahçe'de forma giyen Diego Reyes'in, sarı-lacivertli takıma gitmeden önce Galatasaray'a teklif edildiği öğrenildi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 13:07
Fenerbahçeli yıldıza Fatih Terim vetosu! Florya'nın kapısından dönmüş

Transfer döneminde eski oyuncusu Denayer'i tekrar kiralamaya uğraşan ancak sonuç alamayan sarı-kırmızılı kulübe, menajerler tarafından Porto'nun sözleşmesini uzatmadığı Diego Reyes önerildi. Fatih Terim ve yardımcıları, 26 yaşındaki stoper için hazırlanan özel videoları izlediler. Bedava olmasına rağmen Reyes 'yetersiz' bulundu ve transfere onay çıkmadı.

Yıllık 1,5 milyon euro kazanıyor

Sabah'ın haberine göre; Reyes'in menajerleri daha sonra Fenerbahçe ile temasa geçti ve sportif direktör Comolli transferi bitirdi. Bonservisi elinde olarak Fenerbahçe'ye gelen Diego Reyes, 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu yıllık 1,5 milyon euro kazanıyor.

Tahkim haftaya kaldı

G.Saray-Fenerbahçe derbisindeki olayların ardından PFDK'nın verdiği cezalarla ilgili iki kulüp de Tahkim Kurulu'na itiraz dosyalarını sundu. Ancak başvuruların Tahkim'in perşembe günü yaptığı toplantı saatine yetişmemesinden dolayı itirazların görüşülmesinin 22 Kasım Perşembe gününe kaldığı bildirildi.

 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 13:07
  1. Galatasaray
  2. Fenerbahçe
  3. Meksika
  4. Fatih Terim
  5. Diego Reyes

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