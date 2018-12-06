Fenerbahçeli yıldız itiraf etti: Takımı bu hale biz getirdik

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Giresunspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de son çalışma öncesinde takımın file bekçisi Harun Tekin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçeli futbolcuların da takımın şu anki durumundan hoşnut olmadığını dile getiren Tekin, "Takımın içinde bulunduğu durum kabul edilebilecek bir durum değil. Biz oyuncular olarak bu durumdan hoşnut değiliz. Avrupa'da gruplardan çıktı ligde istediğimiz gibi kabul edilebilir durumda değiliz bu duruma biz soktuk, bu durumdan çıkarmak için de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Milli takıma hizmet etmek istiyorum"

Milli takıma gitmek istediğini söyleyen Tekin, "Uzun yıllardan beri mili takıma gidiyordum. Son zamanlarda davet edilmiyorum. Tabii ki üzülüyorum. Gitmediğim zaman üzülüyorum hem kariyerim açısından da milli takıma hizmet etmek istiyorum. Orada buna karar mercileri karar verecek ama ben orayı hak ettiğimi düşünüyorum. Kararlarına saygılıyım, çağrılırsam da elimden gelenin en iyisin yaparım. Kötü gidiyoruz. Fenerbahçe'ye yakışmayacak durumdayız. Takım halinde bir şeyler yaparsak bu beni ve diğer takım arkadaşlarımı da etkileyecek" diye konuştu.

"Kabul edilecek bir durumda değiliz"

Fenerbahçe'nin lig sıralamasındaki durumundan hoşnut olmadıklarına vurgu yapan Tekin, "Biz çok büyük kulübüz. Şampiyonluklara oynayacak bir kulübüz. Şu an kabul edilecek bir durumda değiliz. Şikayetçi değilim elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Takımı bu hale biz getirdik"

Alınan skorlar nedeniyle taraftara karşı mahcup olduklarını dile getiren Tekin, "Taraftara karşı mahcubum, onlar bizi destekliyorlar ve onlara layık olmaya çalışıyoruz. Geçen haftada bize inanılmaz destek verdiler. Layık olmaya çalışacağız. Bu duruma biz getirdik ve bu durumdan biz çıkaracağız. Taraftarın mutlu olması için elimizden geleni yapacağız. Her maç çok önemli son üç maçı da kazanarak devre arasına bu şekilde girmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Skorer