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Fenerbahçeli taraftarların Phillip Cocu krizi!

Fenerbahçe'nin Süper Ligdeki 8. haftasında İstanbul Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından sarı lacivertli taraftarlar stadı uzun süre terk etmedi ve takıma tepkiler gösterdi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:22
Fenerbahçeli taraftarların Phillip Cocu krizi!

Dün akşam Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - İstanbul Başakşehir mücadelesinin bitiminin ardından takıma tepki gösteren taraftarlar, başkan Ali Koç'un takımı sahaya getirmesini istedi. Okul Açık ile Migros Alt Tribünü'nde bulunan ve stadı terk etmeyen yaklaşık 2000 kadar sarı lacivertli taraftar, Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulunup Phillip Cocu'yu istifaya davet ettiler.

"COCU GELECEK, HESAP VERECEK" SLOGANLARI

Başkan Ali Koç'a seslenerek takımın soyunma odasından çıkarılmasını ve tribünlere getirilmesi isteyen taraftarlar "Cocu gelecek hesap verecek" şeklinde slogan da attılar. Taraftarlar bu beklentiye olumlu cevap alamazken, Ali Koç ve yöneticiler yaşananları 1907 Tribünü iç kısmında izlediler. Üzgün oldukları görülen Başkan Koç, Başkan Vekili Semih Özsoy ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük kriz ortamını çözebilmek için gelişmeleri değerlendirmeye çalıştılar ve olaysız bir şekilde stadın boşaltılması için önlemler aldılar.

Taraftarların yoğun protestoları ve stadı terketmemeleri üzerine güvenlik güçleri önlemleri sıkılaştırdı. Polis sayısı artırıldı. Stadın dış kapılarına da polis barikatı kuruldu. Bunun üzerine taraftarlar "Taraftarız biz terörist değil" şeklinde tempo tuttu.

1,5 SAAT STADI TERKETMEDİLER
Ligde kan kaybı yaşamaya devam eden ve 15. sırada bulunan Fenerbahçe'nin durumundan hoşnut olmayan taraftarlardan Migros açıkta olanlar 1 saat sonra, Okul Açık'ta bulunan sarı lacivertli taraftarlar ise yaklaşık 1.5 saat sonra stadı terk ettiler.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 11:22
  1. İstanbul
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