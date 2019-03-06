Fenerbahçeli taraftarların Hakim Ziyech pişmanlığı | Hakim Ziyech kimdir?

Fenerbahçeli taraftarlar, dün akşam oynanan Real Madrid-Ajax Şampiyonlar Ligi maçında adı bir dönem Sarı-lacivertlilerle anılan Hakim Ziyech'in performansını görünce kahroldu. Sosyal medyada Ziyech ile ilgili görüşlerde bulunan Fenerbahçeliler, pişmanlıklarını dile getirdi.

Fenerbahçeli taraftarların Hakim Ziyech pişmanlığı

İşte Fenerbahçeli taraftarların Ziyech pişmanlığını dile getirdikleri paylaşımlardan bazıları...

Hakim Ziyech kimdir?

Hakim Ziyech 19 Mart 1993 doğumludur. Fas asıllı Hollandalı oyuncunun altyapı kariyeri SC Heerenveen'de başladı ve yine bu takımda 2012 yılında vitrine çıktı. 2014 yılında Twente'ye transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, burada 2 yılda gösterdiği performansla hemen devlerin listesinde yer almayı başardı ve 2016 yılında Ajax'a transfer oldu.