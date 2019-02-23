Fenerbahçeli taraftarlardan derbi öncesi ziyaret Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi sarı-lacivertli futbolcuları antrenmanda ziyaret etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi sarı-lacivertli futbolcuları antrenmanda ziyaret etti.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftar grupları Fenerbahçeli futbolcuları Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde ziyaret etti. Antrenman başlamadan önce futbolculara tezahürat yapan taraftarlar Teknik Direktör Ersun Yanal ve Volkan Demirel’e çiçek takdim etti. Taraftarlar oynanacak derbi öncesinde futbolculardan galibiyet sözü aldı.

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