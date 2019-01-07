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Fenerbahçeli Skrtel, Barcelona'ya gidiyor!

Fenerbahçe'de forma giyen Slovak oyuncu Martin Skrtel'in menajeri Karol Csonto, Barcelona ile görüştüklerini ifade ederek, "Takımdan ayrılabilir" açıklamasını yaptı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 19:38
Fenerbahçeli Skrtel, Barcelona'ya gidiyor!

Fenerbahçe'den devre arasında ayrılma ihtimali olan isimler arasında yer alan Martim Skrtel için menajerinden çarpıcı bir itiraf geldi. Martin Skrtel'in menajeri Karol Csonto, Slovak basınına yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılabileceğini söyledi.

"Barcelona ile rakamlar üzerinde konuştuk"

Karol Csonto, Martin Skrtel'ın geleceği hakkında konuşurken ''Barcelona yöneticileriyle gerçek rakamlar üzerinde konuştuk. Martin, Barcelona'nın listesindeki 4 stoperden biriydi. Dolayısıyla iddialar doğru.Doğru bir teklif gelirse Skrtel Ocak ayında ayrılabilir ancak İngiltere'ye dönme ihtimali düşük. Fenerbahçe'den yeni sözleşme teklifi de aldık ancak henüz bir karar vermedik'' ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Skrtel'ın adı Rangers, West Ham, Crystal Palace ve Southampton ile anılıyordu. 34 yaşındaki Slovak yıldızın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 19:38
  1. İngiltere
  2. Fenerbahçe
  3. Barcelona
  4. Martin Skrtel
  5. Skrtel
  6. Karol Csonto
  7. Slovak

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