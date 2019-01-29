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Fenerbahçeli Sadık, taraftarları mest etti

Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası moral bulan Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, gösterdiği başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.

29 Ocak 2019 Salı 21:06
Fenerbahçeli Sadık, taraftarları mest etti

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan renklerine bağladığı Sadık Çiftpınar, dün eski takımına karşı gösterdiği performansla göz doldurdu.

90 dakika boyunca sahada kalan 26 yaşındaki stoper, özellikle hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkatleri üzerine çekerken, maç boyunca yüzde 91.1'lik pas yüzdesiyle oynadı. Yaptığı 74 pasın 68'sinde başarılı olan Sadık bu alanda sahanın en iyi oyuncusu oldu.

15 ikili mücadelenin 12'sini kazandı

Girdiği 15 ikili mücadelenin 12'sinden galip ayrılan Sadık, savunmasından 5 de pozisyon uzaklaştırdı. Maç sonu sarı-lacivertli taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu Sadık'ın performansını, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da beğendiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 21:06
  1. Fenerbahçe Başkanı
  2. Sarı Lacivertliler
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Sadık Çiftpınar
  5. Fener Bahçe
  6. Malatyaspor
  7. Fenerbahçe
  8. Ali Koç

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