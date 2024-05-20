Fenerbahçeli oyunculardan derbi sonrası küfürlü sevinç!
Süper Lig'in 37. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı. Dev derbinin ardından Sarı-Lacivertli oyuncular soyunma odasında küfürlü tezahüratlarla galibiyeti kutladılar.
Süper Lig'in 37. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı. Dev derbinin ardından Sarı-Lacivertli oyuncular soyunma odasında küfürlü tezahüratlarla galibiyeti kutladılar.
Süper Lig'in 37. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı.
Dev derbinin ardından Sarı-Lacivertli oyuncular soyunma odasında galibiyeti kutladılar.
Yaşanan bu sevinç gösterileri ise tepki çekerken, sosyal medyada gündem oldu.
Mücadele sonrası Fenerbahçeli futbolcuların soyunma odasında küfürlü tezahüratlarla sevindikleri görüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO