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Spor Fenerbahçeli oyunculardan derbi sonrası küfürlü sevinç!
Spor

Fenerbahçeli oyunculardan derbi sonrası küfürlü sevinç!

Yeniakit Publisher
2024-05-20 10:41:00 -
Fenerbahçeli oyunculardan derbi sonrası küfürlü sevinç!

Süper Lig'in 37. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı. Dev derbinin ardından Sarı-Lacivertli oyuncular soyunma odasında küfürlü tezahüratlarla galibiyeti kutladılar.

Süper Lig'in 37. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı. Dev derbinin ardından Sarı-Lacivertli oyuncular soyunma odasında küfürlü tezahüratlarla galibiyeti kutladılar.

Süper Lig'in 37. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı.

Dev derbinin ardından Sarı-Lacivertli oyuncular soyunma odasında galibiyeti kutladılar.

Yaşanan bu sevinç gösterileri ise tepki çekerken, sosyal medyada gündem oldu.

Mücadele sonrası Fenerbahçeli futbolcuların soyunma odasında küfürlü tezahüratlarla sevindikleri görüldü.
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