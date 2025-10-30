  • İSTANBUL
Fenerbahçeli o futbolcuya Premier Lig'den talip var!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Fenerbahçeli o futbolcuya Premier Lig’den talip var!

Fenerbahçe’nin formda isimlerinden İsmail Yüksek, son haftalardaki performansıyla yeniden Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Premier Lig temsilcisi Brighton, milli futbolcu için ocak ayında sarı-lacivertlilere resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho döneminde forma yüzü görmeyen İsmail Yüksek, teknik direktör Domenico Tedesco’nun gelişiyle yeniden hayat buldu.

Son haftaların çıkışta olan ismi performansıyla Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekmeye başladı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Premier Lig ekiplerinden Brighton, İsmail Yüksek’in durumunu takip etmeye başladı.

Sabuncuoğlu, Sports Digitale yayınında söz konusu transfer gelişmesi hakkında “İsmail Yüksek’in durumunu takip ediyorlar. Şu an bilgi topluyorlar. İsmail Yüksek ile geçmişte çalışan hocalardan bilgi almışlar. Devre arasında kulübe teklif yapılması söz konusu” ifadelerini kullandı.

