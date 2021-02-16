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Spor Fenerbahçeli Mauricio Lemos'un cezası belli oldu
Spor

Fenerbahçeli Mauricio Lemos'un cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu), Fenerbahçeli Mauricio Lemos'a 2 maç men cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 20:32:00 -
Fenerbahçeli Mauricio Lemos'un cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Lemos'un 2 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldığı belirtildi.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Mauricio Lemos'a 2 maç men cezası verdi.

Öte yandan İttifak Holding Konyaspor Kulübü görevlisi Hüseyin Ekinci'ye, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçında hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildiği aktarıldı.

Ekinci'ye ayrıca akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı 24 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

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