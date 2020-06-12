  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçeli futbolcular maç sonu tribünleri alkışladı

Fenerbahçeli futbolcular, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle tribünleri alkışladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 23:16:03 -
Fenerbahçeli futbolcular maç sonu tribünleri alkışladı

Fenerbahçeli futbolcular, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle tribünleri alkışladı.


Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, 10 kişi kalıp ve 1-0 geriye düştüğü Kayserispor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu tarafından tüm futbolcular orta saha çizgisinde toplandı. Fenerbahçeli futbolcular daha sonra tribünlerde yer alan taraftarlarının fotoğraflarını alkışladı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede 10 bini aşkın sarı-lacivertli taraftarlarının fotoğrafları tribünlerde yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sigortalı çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor... SGK'dan paranızı geri alabilirsiniz
Ekonomi

Sigortalı çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor... SGK'dan paranızı geri alabilirsiniz

Sigortalı çalışıp fazla prim yatıranlar, emekli olamayanlar ve hayatını kaybetmiş yakınından dolayı ölüm aylığı bağlanamayanlar talep etmele..
Türkiye'nin hamlesi bomba etkisi yaptı! 'Müdahale olursa savaş uçakları peş peşe havalanacak'
Gündem

Türkiye'nin hamlesi bomba etkisi yaptı! 'Müdahale olursa savaş uçakları peş peşe havalanacak'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya açıklarında düzenlediği tatbikata ilişkin yapılan değerlendirmelerde, "Türkiye gerekli olması halinde Liby..
Sisi'nin adamı Mustafa Bekri'nin Türkiye sözleri Arap dünyasını ayağa kaldırdı! Binlerce yorum geldi
Dünya

Sisi'nin adamı Mustafa Bekri'nin Türkiye sözleri Arap dünyasını ayağa kaldırdı! Binlerce yorum geldi

Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma neticesinde bölgede Ulusal Mutabakat Güçleri'ne verdiği destek şer odaklarından biri olan Mısır'ı raha..
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı