Fenerbahçeli futbolcudan Beşiktaş'a olay gönderme!

Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza, maçın ardından Martin Skrtel'in başından yaralanmasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Başına 10 dikiş atılan Martin Skrtel için sosyal medyadan paylaşım yaparken Beşiktaş'a göndermede bulundu.

Josef de Souza, "Kavgadan kaçmadığın için tebrikler Martin" ifadelerini kullanarak Skrtel'in başındaki yaranın fotoğrafını paylaştı.