Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçeli futbolcudan Beşiktaş'a olay gönderme!

Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza, dün başından yaralanan Martin Skrtel'in yarasının fotoğrafını paylaşarak, "Kavgadan kaçmadığın için tebrikler Martin" notunu düştü.

29 Nisan 2018 Pazar 10:23
Fenerbahçeli futbolcudan Beşiktaş'a olay gönderme!

Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza, maçın ardından Martin Skrtel'in başından yaralanmasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Başına 10 dikiş atılan Martin Skrtel için sosyal medyadan paylaşım yaparken Beşiktaş'a göndermede bulundu.

Josef de Souza, "Kavgadan kaçmadığın için tebrikler Martin" ifadelerini kullanarak Skrtel'in başındaki yaranın fotoğrafını paylaştı.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 10:23
  1. fenerbahçe
  2. Beşiktaş
  3. martin skrtel
  4. Josef De Souza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müthiş hamle! Asgari ücretin 1.5 katı maaş verilecek
    1. Müthiş hamle! Asgari ücretin 1.5 katı..
    2. Fenerbahçeli futbolcudan Beşiktaş'a..
    3. Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk..
    4. Müthiş operasyon! Paketlendi
    5. 'Tanımadığımız kişiler bizi Abdullah..
    6. Başörtüsü yasaklanacaktı... Viyanalı..
    7. Kazanan avantajı kapacak
    8. Flaş iddia! 4 parti anlaştı 'sıfır..
    9. Halk TV'de CHP'yi böyle gömdüler!
    10. İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri..
    11. Nefesler tutuldu! İşte muhtemel 11'ler
    12. "Muhammed Salah, İslam'la ilgili..
    13. FETÖ’cülere geçit yok
    14. CHP'li Belediye'de yolsuzluk..
    15. Fenerbahçe'den "şampiyonluk" çıkışı
    16. Bakan açıkladı: Norveç’te bir vatandaş..
    17. Nefesler tutulacak! Kalpler..
    18. Derbi onların ellerinde
    19. Özden Örnek hayatını kaybetti
    20. İsveç'ten tarihi Türkiye itirafı!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi skandalı!
    Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi skandalı!
    Abdullah Gül seçimde kimi destekleyecek?
    Abdullah Gül seçimde kimi destekleyecek?