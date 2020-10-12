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Spor Fenerbahçeli Filip Novak'tan koronavirüs açıklaması
Spor

Fenerbahçeli Filip Novak'tan koronavirüs açıklaması

"Ben çok iyiyim. Koronavirüs testim negatif"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 21:51:20 -
Fenerbahçeli Filip Novak'tan koronavirüs açıklaması

İSTANBUL (AA) - Çekya Milli Futbol Takımı ile kampta olan Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını belirtti.

Çekya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nde deplasmanda İsrail ile yaptığı maçın kadrosuna alınmayan ve koronavirüsle ilgili sorun yaşadığı iddia edilen 30 yaşındaki sol bek, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Novak, sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Öncellikle belirtmek isterim ki geçmiş 2-3 günde birkaç yanlış anlaşılma oldu. Ben çok iyiyim. Koronavirüs testim negatif ve yarın İskoçya'ya maç için seyahat ediyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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