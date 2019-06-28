Fenerbahçeli eski futbolcu Şükrü Birand vefat etti



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve yüksek divan kurulu üyesi milli futbolcu Şükrü Birand 75 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp internet sitesinden Birand için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "10 yıl boyunca formamızı giyen yüksek divan kurulu üyemiz eski milli futbolcumuz Şükrü Birand'ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane ismi Şükrü Birand'a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

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