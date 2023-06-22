Fenerbahçeli Dzeko'dan ilk açıklama

Fenerbahçe dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu sarı lacivertliler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İlk açıklamalarını kulüp televizyonuna yapan Boşnak oyuncu, Fenerbahçe'nin başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

37 yaşındaki isim, "Harika duygular yaşıyorum. Fenerbahçe'nin büyük kulüp olduğunu biliyorum. Buraya geldiğim kısa sürede kararımın ne kadar doğru olduğunu gördüm. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Her maçta, her idmanda elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Dzeko sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

"Tribünlerde veya TV karşısında kimsenin maç kazanmamızı benden fazla istemediğini garanti ederim! Hangi maç olursa olsun, kime karşı oynadığımız veya ne için oynadığımız umurumda değil, sadece bir gol atmak veya benim takımımın gol atmasını istiyorum ki maçı kazanalım."

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