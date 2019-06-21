0553 313 94 23

Fenerbahçeli basketbolseverler final maçında olacak

- Sarı-lacivertli kulübün açıklamasından:"(2 deplasman maçı seyircisiz oynama cezası) Kulübümüzün yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve cezanın ertelenmesine karar verilmiştir"- "Karar kapsamında bu akşam (Anadolu Efes maçı) oynayacağımız müsabakada taraftarlarımız deplasman tribününde yer alabileceklerdir"

21 Haziran 2019 Cuma 15:34
Fenerbahçeli basketbolseverler final maçında olacak


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarların tribünde yer alacağını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun verdiği 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezasının Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu tarafından ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın, bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile oynayacağı play-off final serisi yedinci maçı için kulübümüzün aldığı seyircisiz oynama cezasına yaptığımız itiraz, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu tarafından değerlendirilmiştir.

Kulübümüzün yaptığı itiraz, Tahkim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve cezanın ertelenmesine karar verilmiştir. Yapılan inceleme sonunda seyircisiz oynama cezasının 21 Haziran tarihinden (Bugün) sonra oynanacak müsabakalarda uygulanması kararı alınmıştır. Karar kapsamında bu akşam oynayacağımız müsabakada taraftarlarımız deplasman tribününde yer alabileceklerdir."

Karşılaşma için deplasman tribünü bilet satışının Mobilet üzerinden başladığının kaydedildiği açıklamada, ayrıca "Mücadele için kişi başı satın alınabilecek bilet sayısı 1 (bir) olarak belirlenmiştir. Takımımıza final serisinin yedinci maçında başarılar diliyor; büyük taraftarımızın da desteği ile bu akşam kupayı kaldıracağımıza yürekten inanıyoruz." denildi.

Fenerbahçe Beko'nun 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezası gelecek sezon uygulanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:34
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Fenerbahçe Beko
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evkur Yeni Malatyaspor altyapı seçmelerine yoğun katılım
    1. Evkur Yeni Malatyaspor altyapı..
    2. İBB, her yıl 10 milyon gencin..
    3. Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür..
    4. Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa..
    5. Aromasıyla meşhur Kırıkhan kavununda..
    6. Mersin Limanı'nda 20 düzensiz göçmen..
    7. Yenişehir’de göz nuru sergisi
    8. Ortaokul öğrencilerinden şehitler için..
    9. Erzincan'da kamyonet ile traktör..
    10. MHP Milletvekili Taytak, yumurta..
    11. Cezaevinde yangın tatbikatı "isyan"..
    12. Büyükşehir eskiyen üst geçitleri..
    13. "Yargı reformunu yeşil pasaporta..
    14. Uğur Dündar uslanmıyor! İsim verdi,..
    15. Çankaya’dan Muzaffer amcaya yardım eli
    16. Yenilenen İstanbul seçimi seçmen..
    17. Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde..
    18. Terör propagandası yapan askerlere..
    19. "Lösemide çocuk yaş grubunda tedaviye..
    20. Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması”..
    21. Karaman’da TOKİ’nin yaptığı 364 konut..
    22. Kazakistan Büyükelçisinden Yatırım..
    23. Başkan Pekyatırmacı vatandaşlarla bir..
    24. Erbeyli şehitleri geçen bir asra..
    25. Trabzon’da dere yataklarında ev..
    26. Nevşehir Belediyesi’nden genç..
    27. Kadın Emeği Festivali Sertab Erener..
    28. Binali Yıldırım’dan 1 milyon gecekondu..
    29. Mangal ve gece çalışma kolon kanseri..
    30. Atletizm Milli Takımı Erzurum'da kampa..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!