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Fenerbahçe'in yeni forveti: Allahyar

İran basınına yansıyan habere göre Fenerbahçe, İstiklal'de forma giyen 17 yaşındaki santrfor Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:36
Fenerbahçe'in yeni forveti: Allahyar

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler ilk transferini yaptı. İran basını Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladı.

Yanal onay verdi, transfer gerçekleşti

Yaz transfer döneminde forvet bölgesini baştan kuracak olan Fenerbahçe, 17 yaşındaki Allahyar'ı kadrosuna kattı.

Sezon başında kiralanan İslam Slimani'nin yanı sıra Frey'den de beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe'de, tecrübeli hoca Ersun Yanal Allahyar'ın alınmasına onay verdi ve transfer gerçekleşti.

İran basınına göre, İstiklal Kulübü'nün bir yetkilisi şu ifadelerle transferi doğruladı: "Oyuncuyu Fenerbahçe'ye 850 bin dolar karşılığında sattık ve paranın tamamını aldık. Kendisi, sezon sonu takımdan ayrılacak."

Bu sezon İstiklal formasıyla 17 maçta görev yapan ancak çok az süre alabilen 2001 doğumlu genç futbolcu, 2 gol atarken, 2 de asist yaptı. Allahyar'ın ismi daha önce Galatasaray'la da anılmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:36
  1. Fenerbahçe'ye İranlı forvet
  2. Allahyar
  3. Fenerbahçe

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